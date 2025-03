Società

L'abate Gioacchino illumina Dante nella Divina Commedia

Gli studiosi ritengono che il 25 marzo 1330 iniziò il viaggio di Dante Alighieri descritto nella Divina Commedia. Per questo oggi ricorre il Dantedì istituito dal Ministero della Cultura. A San Giovanni in Fiore l'ìappuntamento coinvolge anche la figura dell'abate Gioacchino, citato dal sommo poeta in uno dei canti del Paradiso.