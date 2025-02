Società

LaC c'è a Sanremo per una settimana ricca di emozioni

Per la settimana del Festival più atteso della canzone italiana, LaC c'è a Sanremo, per regalarvi una straordinaria esperienza e raccontarvi tutto ciò che accade al centro dell'intrattenimento sanremese. Da lunedì a sabato, in diretta, alle 14:30 "Sanremo è sempre Sanremo" con Francesco Occhiuzzi. Da martedì a sabato, alle ore 20:00 "Sanremo On The Road" con Jennifer Stella ed Eleonora De Angelis. E poi ancora, collegamenti quotidiani dalla sala stampa a cura di Luca Arnaù e Lorenza Sebastiani per LaCity Mag.