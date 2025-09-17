Legambiente: per la sicurezza serve un piano nazionale
Ieri è suonata la prima campanella anche in Calabria ma i problemi non mancano. Solo un terzo degli edifici scolastici calabresi, infatti, ha il certificato di agibilità, meno della metà il collaudo statico. La denuncia viene da Legambiente che chiede un piano nazionale strutturale che metta al centro il Mezzogiorno.
A Vibo Valentia si è insediato il nuovo comandante provinciale dei carabinieri, Antonio Parillo, che prende il posto del colonnello Luca Toti trasferito a Roma per un prestigioso incarico al ministero della Difesa.