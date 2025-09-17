Social
Legambiente: per la sicurezza serve un piano nazionale

Ieri è suonata la prima campanella anche in Calabria ma i problemi non mancano. Solo un terzo degli edifici scolastici calabresi, infatti, ha il certificato di agibilità, meno della metà il collaudo statico. La denuncia viene da Legambiente che chiede un piano nazionale strutturale che metta al centro il Mezzogiorno.

17 settembre, 2025
Società

Disagio giovanile, nasce il centro diurno a Catanzaro

17 settembre 2025
Ore 11:47
Società

castrovillari parata di stelle all international film

17 settembre 2025
Ore 09:43
Società

Reggio, l'ultimo cero Votivo di Falcomatà

16 settembre 2025
Ore 18:59
Società

Vibo Valentia, si insedia il nuovo comandante provinciale del carabinieri Antonio Parillo

A Vibo Valentia si è insediato il nuovo comandante provinciale dei carabinieri, Antonio Parillo, che prende il posto del colonnello Luca Toti trasferito a Roma per un prestigioso incarico al ministero della Difesa.

16 settembre 2025
Ore 18:42
Società

Terra Calabra: premi a Occhiuzzi, Mollo e Curatola

16 settembre 2025
Ore 12:40
Società

Prima campanella: le emozioni e le aspettative a Cosenza

16 settembre 2025
Ore 12:23
Società

Scirubetta 2025 si anima con i talk tematici

16 settembre 2025
Ore 10:44
Società

Nautico di Pizzo, al via il nuovo anno scolastico

15 settembre 2025
Ore 18:26
Società

Rileggere la storia per i bimbi di Gaza.

15 settembre 2025
Ore 18:18
Società

Gusto e solidarietà: a Reggio Scirubetta per Casapaese

15 settembre 2025
Ore 12:33
Società

All'Unical primo incontro regionale dei comitati proPal

15 settembre 2025
Ore 12:28
Società

Un bambino su cinque è sovrappeso, superati i sottopeso

15 settembre 2025
Ore 12:24
Società

Tremila droni illuminano San Pietro per il concerto "Grace for the world"

14 settembre 2025
Ore 16:58
Società

Reggio abbraccia la sua Patrona

14 settembre 2025
Ore 12:14
Società

Il sogno di Andrea, un ecografo all ospedale di Praia

14 settembre 2025
Ore 12:02
Società

Oltre la diagnosi, la storia di Raffaele in un libro

14 settembre 2025
Ore 11:56
Società

A Soverato si accende la magia con la Festa dei colori

14 settembre 2025
Ore 11:53
Società

Scirubetta, inaugurato a Reggio il villaggio del gelato

14 settembre 2025
Ore 11:45
Società

Mondo sull'orlo del baratro ma la politica guarda altrove

14 settembre 2025
Ore 10:04
Società

Da Fiumefreddo la ricetta per combattere il cancro

13 settembre 2025
Ore 12:15
Società

Scuola, conto alla rovescia per la prima campanella

13 settembre 2025
Ore 12:11
