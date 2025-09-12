Malattie infettive, a Catanzaro la prima summer school
L'Università Magna Graecia di Catanzaro è stata teatro in questi giorni della prima edizione della Summer School in malattie infettive e tropicali, un appuntamento che ha chiamato a raccolta giovani medici delle scuole di specializzazione di tutta Italia.
Cittadino dello Stretto tra gli attivisti in partenza per Gaza in missione umanitaria. Si tratta di Nando Primerano, fervido animatore del centro sociale Cartella che lo ha salutato con una conferenza stampa.