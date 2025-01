Società

Mercure, la legge Laghi nasce dal Piano del Parco

Montano le polemiche per la cosiddetta “legge Laghi”. Che, in realtà, sulla riduzione della potenza dei megawatt termici della Centrale del Mercure, non fa altro che richiamare quanto disposto dal Piano del Parco che nel corso degli anni è passato tra le mani anche di chi, oggi, osteggia il provvedimento regionale.