Il tour nel Mediterraneo della Amerigo Vespucci approda in Calabria

La Nave Amerigo Vespucci, la nave più bella del mondo farà tre tappe in Calabria all'interno del Tour Mediterraneo. Il 23 e 24 aprile ormeggerà presso il porto di Crotone dove la cittadinanza avrà la possibilità di visitare il veliero dalle 13.00 alle 20.00. Il 5, 6 e 7 maggio Nave Amerigo Vespucci sosterà invece presso il porto di Reggio Calabria insieme al Villaggio IN Italia che propone un ricco palinsesto di eventi aperti al pubblico. La nave nel porto della Città dello Stretto sarà aperta al pubblico giorno 5 maggio dalle 12.00 alle 21 00 e il 6 maggio dalle ore 10.00 alle ore 21.00 Giorno 7 sosterà al largo di Scilla per essere ammirata in mare.