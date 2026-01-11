Social
Reggio Calabria, il lavoro per rieducare

Sono sempre più concrete le prospettive di lavoro esterno e di tirocini formativi per le persone detenute nelle carceri di Reggio Calabria.

11 gennaio, 2026
Società

A Caraffa iniziative a difesa della cultura Arbereshe

10 gennaio 2026
Ore 12:11
Società

Applausi per Elisabetta e Limone al teatro Primo

11 gennaio 2026
Ore 14:42
Società

Speedy, l'artista "figlio" di Quattromiglia

11 gennaio 2026
Ore 10:56
Società

Il sacramento del battesimo dono di una vita nuova

10 gennaio 2026
Ore 12:16
Società

La Torre Talao si racconta a scalea

10 gennaio 2026
Ore 12:05
Società

Catanzaro si prepara al concerto di Jovanotti

10 gennaio 2026
Ore 11:54
Società

Dalla Calabria al deserto, a Palmer il premio Chibani

10 gennaio 2026
Ore 11:50
Società

Bullismo e violenza, parte "Chiediti se sono felice"

9 gennaio 2026
Ore 13:55
Società

Disabili gravi, duplice progetto per il "Dopo di noi"

9 gennaio 2026
Ore 13:43
Società

Sport e legalità, a Reggio al via il progetto "Fair play"

9 gennaio 2026
Ore 13:39
Società

Confapi Calabria apre le porte al Network LaC

9 gennaio 2026
Ore 13:35
Società

Anche il vescovo di Cosenza in piazza per il Venezuela

9 gennaio 2026
Ore 13:26
Società

Anche il vescovo di Cosenza in piazza per il Venezuela

8 gennaio 2026
Ore 19:45
Società

Reggio, Totaro traccia il bilancio 2025 dell'Arma

8 gennaio 2026
Ore 19:44
Società

Festività natalizie, Praia traina la Riviera dei Cedri

8 gennaio 2026
Ore 14:03
Società

Dieta mediterranea: molto più che semplice cibo

8 gennaio 2026
Ore 13:54
Società

Brokeback montain, versione teatrale del celebre film

8 gennaio 2026
Ore 13:52
Società

All'Odeon di Reggio la magia di Candlelight

8 gennaio 2026
Ore 13:46
Società

A Catanzaro un presepe ambientato tra le macerie di Gaza

8 gennaio 2026
Ore 13:38
Società

Ad Acquaformosa una nuova casa paese per demenze

8 gennaio 2026
Ore 13:30
Società

Tornare in forma dopo gli eccessi a tavola

7 gennaio 2026
Ore 20:00
