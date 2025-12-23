Social
Reggio, due nuove stazioni mobili per la municipale

Due uffici mobili nuovi di zecca sono stati presentati a Reggio Calabria nella sede del Corpo della Polizia locale. I due mezzi garantiranno maggiore presenza sul territorio.

23 dicembre, 2025
Società

L'arte dolce di Macrì conquista l'aeroporto

23 dicembre 2025
Ore 12:22
L'arte dolce di Macrì conquista l'aeroporto
Società

Dal rogo alla rinascita: 2f Motors sceglie la solidarietà

23 dicembre 2025
Ore 19:39
Dal rogo alla rinascita: 2f Motors sceglie la solidarietà
Società

Cosenza, le onorificenze al merito della Repubblica

23 dicembre 2025
Ore 12:17
Cosenza, le onorificenze al merito della Repubblica
Società

Castrovillari, si lavora a un Icam per madri detenute

23 dicembre 2025
Ore 12:15
Castrovillari, si lavora a un Icam per madri detenute
Società

Verso il Natale con il vescovo Checchinato

23 dicembre 2025
Ore 12:11
Verso il Natale con il vescovo Checchinato
Società

A Cicala il Natale di Casapaese fra solidarietà e cura

22 dicembre 2025
Ore 18:28
A Cicala il Natale di Casapaese fra solidarietà e cura
Società

La strada verso il Natale con monsignor Checchinato

22 dicembre 2025
Ore 13:31
La strada verso il Natale con monsignor Checchinato
Società

Pino Gigliotti rinnova il legame fra Canada e Calabria

22 dicembre 2025
Ore 13:18
Pino Gigliotti rinnova il legame fra Canada e Calabria
Società

Pedagogia dell'antimafia, incontro con Libera Calabria

22 dicembre 2025
Ore 13:17
Pedagogia dell'antimafia, incontro con Libera Calabria
Società

A Chiaravalle si accende un Natale in versione Lego

22 dicembre 2025
Ore 13:15
A Chiaravalle si accende un Natale in versione Lego
Società

L'ente Parchi Marini presenta le nuove sfide del 2026

21 dicembre 2025
Ore 18:51
L'ente Parchi Marini presenta le nuove sfide del 2026
Società

Corigliano Rossano, un libro tra scuola e aiuto

21 dicembre 2025
Ore 18:50
Corigliano Rossano, un libro tra scuola e aiuto
Società

Re art a Dipignano riapre l'ex convento dei cappuccini

21 dicembre 2025
Ore 18:50
Re art a Dipignano riapre l'ex convento dei cappuccini
Società

Reggio, il Rhegium Jullii diventa una fondazione

21 dicembre 2025
Ore 18:47
Reggio, il Rhegium Jullii diventa una fondazione
Società

Scalea, lo spettacolo del cuore in memoria di saporiti

21 dicembre 2025
Ore 18:45
Scalea, lo spettacolo del cuore in memoria di saporiti
Società

LaC, numeri record: 100 milioni di contatti nel 2025

21 dicembre 2025
Ore 15:06
LaC, numeri record: 100 milioni di contatti nel 2025
Società

Catanzaro, festa popolare per la torcia Olimpica

21 dicembre 2025
Ore 15:03
Catanzaro, festa popolare per la torcia Olimpica
Società

Nocera Terinese le luminarie fanno brillare il Natale

21 dicembre 2025
Ore 14:03
Nocera Terinese le luminarie fanno brillare il Natale
Società

Si chiude con successo Sol and the city Sud

21 dicembre 2025
Ore 13:44
Si chiude con successo Sol and the city Sud
Società

Polistena nel presepe, oggi a LaC Storie

20 dicembre 2025
Ore 17:27
Polistena nel presepe, oggi a LaC Storie
Società

Vibo Valentia, gli auguri del prefetto al territorio

20 dicembre 2025
Ore 11:19
Vibo Valentia, gli auguri del prefetto al territorio

