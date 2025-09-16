Reggio, l'ultimo cero Votivo di Falcomatà

Con la cerimonia del cero votivo si sono conclusi a Reggio i festeggiamenti in onore della Madonna della Consolazione, patrona della città. Quello in Cattedrale è stato l’ultimo discorso di Giuseppe Falcomatà da sindaco della città.
La prima campanella è suonata anche a Vibo Valentia. Età diverse ma emozioni comuni anche per gli studenti più grandi che tra le altre novità quest’anno sperimenteranno il divieto tassativo dell’utilizzo di smartphone in classe.
A Vibo Valentia si è insediato il nuovo comandante provinciale dei carabinieri, Antonio Parillo, che prende il posto del colonnello Luca Toti trasferito a Roma per un prestigioso incarico al ministero della Difesa.