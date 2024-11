Società

San Ferdinando, Poliziotti e Carabinieri cittadini onorari

A San Ferdinando, nella Piana di Gioia Tauro il Comune ha voluto premiare con la cittadinanza onoraria due poliziotti distintisi per l’impegno nella Tendopoli e la Stazione dei carabinieri messasi in luce anche per le indagini sulla pubblica amministrazione.