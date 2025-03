Società

San Patrignano porta il teatro a Cosenza

Due storie che si intrecciano. Due storie diverse, ma in qualche modo legate tra loro. Si intitola Snodi il nuovo format targato We Free, scritto dalla giornalista Angela Iantosca, in collaborazione con San Patrignano, che ha portato a Cosenza frammenti della propria vita, assieme a un testimonial della Comunità