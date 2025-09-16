Social
Temi del giorno
Home page>Video>Società>Scirubetta 2025 si anima...

24 ORE ALL NEWS

Video

Società
Scirubetta 2025 si anima con i talk tematici

A Reggio Calabria Scirubetta 2025 si conferma un successo di pubblico e di contenuti. Non solo degustazioni, ma anche talk e incontri che hanno acceso i riflettori sul valore del gelato artigianale e sul legame con il territorio.

16 settembre, 2025
Tag
Reggio Calabria
Società

La prima campanella suona anche a Vibo Valentia

16 settembre 2025
Ore 12:36
La prima campanella suona anche a Vibo Valentia
Società

Terra Calabra: premi a Occhiuzzi, Mollo e Curatola

16 settembre 2025
Ore 12:40
Terra Calabra: premi a Occhiuzzi, Mollo e Curatola
Società

Prima campanella: le emozioni e le aspettative a Cosenza

16 settembre 2025
Ore 12:23
Prima campanella: le emozioni e le aspettative a Cosenza
Società

Nautico di Pizzo, al via il nuovo anno scolastico

15 settembre 2025
Ore 18:26
Nautico di Pizzo, al via il nuovo anno scolastico
Società

Rileggere la storia per i bimbi di Gaza.

15 settembre 2025
Ore 18:18
Rileggere la storia per i bimbi di Gaza.
Società

Gusto e solidarietà: a Reggio Scirubetta per Casapaese

15 settembre 2025
Ore 12:33
Gusto e solidarietà: a Reggio Scirubetta per Casapaese
Società

All'Unical primo incontro regionale dei comitati proPal

15 settembre 2025
Ore 12:28
All'Unical primo incontro regionale dei comitati proPal
Società

Un bambino su cinque è sovrappeso, superati i sottopeso

15 settembre 2025
Ore 12:24
Un bambino su cinque è sovrappeso, superati i sottopeso
Società

Tremila droni illuminano San Pietro per il concerto "Grace for the world"

14 settembre 2025
Ore 16:58
Tremila droni illuminano San Pietro per il concerto \"Grace for the world\"
Società

Reggio abbraccia la sua Patrona

14 settembre 2025
Ore 12:14
Reggio abbraccia la sua Patrona
Società

Il sogno di Andrea, un ecografo all ospedale di Praia

14 settembre 2025
Ore 12:02
Il sogno di Andrea, un ecografo all ospedale di Praia
Società

Oltre la diagnosi, la storia di Raffaele in un libro

14 settembre 2025
Ore 11:56
Oltre la diagnosi, la storia di Raffaele in un libro
Società

A Soverato si accende la magia con la Festa dei colori

14 settembre 2025
Ore 11:53
A Soverato si accende la magia con la Festa dei colori
Società

Scirubetta, inaugurato a Reggio il villaggio del gelato

14 settembre 2025
Ore 11:45
Scirubetta, inaugurato a Reggio il villaggio del gelato
Società

Mondo sull'orlo del baratro ma la politica guarda altrove

14 settembre 2025
Ore 10:04
Mondo sull'orlo del baratro ma la politica guarda altrove
Società

Da Fiumefreddo la ricetta per combattere il cancro

13 settembre 2025
Ore 12:15
Da Fiumefreddo la ricetta per combattere il cancro
Società

Scuola, conto alla rovescia per la prima campanella

13 settembre 2025
Ore 12:11
Scuola, conto alla rovescia per la prima campanella
Società

Belmonte Calabro, dipendenti comunali in sciopero

12 settembre 2025
Ore 20:38
Belmonte Calabro, dipendenti comunali in sciopero
Società

Montagna di Corigliano Rossano patrimonio dimenticato

12 settembre 2025
Ore 20:29
Montagna di Corigliano Rossano patrimonio dimenticato
Società

Ucciso nel 1990, Bovalino ricorda il brigadiere Marino

12 settembre 2025
Ore 20:25
Ucciso nel 1990, Bovalino ricorda il brigadiere Marino
Società

Catanzaro, il saluto del Comandante provinciale dei Carabinieri

12 settembre 2025
Ore 11:49
Catanzaro, il saluto del Comandante provinciale dei Carabinieri
1
...

24 ORE ALL NEWS

Playlist

Le storie di LAC

Società

LaC Storie - La Madonnina del mare

LaC Storie - La Madonnina del mare

Arbëria News

Cultura

Vena di Maida :190 anni fa la visita di Dumas

Vena di Maida :190 anni fa la visita di Dumas

Ponte sullo Stretto

Video in evidenza

teaser video

teaser video

Arte

Cultura

Arte senza confini, ad Amantea la settima edizione

Arte senza confini, ad Amantea la settima edizione