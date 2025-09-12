Società

Scuola allievi Carabinieri, nuovo comandante a Reggio

Nella Caserma “Fava e Garofalo”, si è svolta la cerimonia di avvicendamento al comando della Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria. Il Colonnello Vittorio Carrara saluta commosso e lascia il comando della scuola al Colonnello Enrico Pigozzo