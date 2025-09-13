Scuola, conto alla rovescia per la prima campanella
Manca poco al ritorno sui banchi: in Calabria le lezioni inizieranno fra lunedì e martedì prossimi. Tra aule da riorganizzare e lavori in corso, dirigenti e insegnanti sono al lavoro per garantire un avvio regolare e accogliente per tutti gli studenti
Cittadino dello Stretto tra gli attivisti in partenza per Gaza in missione umanitaria. Si tratta di Nando Primerano, fervido animatore del centro sociale Cartella che lo ha salutato con una conferenza stampa.