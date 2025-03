Società

Sovraindebitamento, un calabrese su due e nei guai

Un italiano su dieci è sovraindebitato e la Calabria è tra le regioni più colpite. La difficoltà a far fronte ai debiti e il facile accesso al credito stanno mettendo in ginocchio

famiglie, professionisti e piccole imprese. Ma esistono strumenti per uscirne.