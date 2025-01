Società

Speciale LaC News24, oggi l'intervista al rettore dell'Unical Nicola Leone

Un’intervista a tutto campo per parlare dell’Università, dei traguardi raggiunti, dei progetti in corso e di quelli futuri dopo il risultato raggiunto dal primo dei sondaggi di LaC News24 che ha eletto il rettore Nicola Leone personaggio dell’anno. Protagonista dunque il numero uno dell’Unical che sarà intervistato dal direttore di LaC Franco Laratta. L’intervista andrà in onda oggi nel corso di uno speciale targato LaC News24 oggi alle 14.30 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre. Anche in streaming su LaC Play.