Tecnici Anas al lavoro lungo i viadotti di Serra San Bruno e Spadola: il video delle ispezioni

In questi giorni i tecnici Anas, con l'ausilio di personale specializzato nella movimentazione della macchina by-bridge, sono impegnati nelle attività di ispezione del viadotto "Sorgive" nel comune di Spadola e del Viadotto "Croce Ferrata" a Serra San Bruno, lungo la statale 713 Dir in provincia di Vibo Valentia. L’utilizzo del by-bridge – si legge in una nota stampa- consente la supervisione visiva, sospesi nel vuoto, al di fuori della sede stradale, senza l’ausilio di ulteriori apparecchiature e servendosi di un braccio in negativo (dall’alto verso il basso). L'ispezione, oltre a confermare le buone condizioni di esercizio delle opere, è indispensabile per definire eventuali programmi di manutenzione.