Società

Terremoto del 1908, a Reggio il tributo ai soccorritori

Ricorre oggi l’anniversario del terremoto che il 28 dicembre del 1908 devastò Reggio Calabria e Messina. Questa mattina, in riva allo Stretto, il tributo ai marinai russi che per primi soccorsero la popolazione dopo il rovinoso sisma. L’iniziativa delle comunità dei paesi dell’ex Unione Sovietica residenti in città.