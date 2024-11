Società

Trasporti da incubo tre incidenti, la Calabria in tilt

Una mattinata di ordinaria follia per il sistema dei trasporti in Calabria. A causa di tre distinti incidenti stradali, per diverse ore la dorsale tirrenica, la piu trafficata e funzionale agli spostamenti, e rimasta off limits per gli automobilisti. Code e incolonnamenti che riflettono in maniera evidente la fragilita della rete viaria della nostra regione.