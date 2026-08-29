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Tropea, un successo la parata di rievocazione storica

Successo a Tropea per la Parata di rievocazione storica della Liberazione della città. Un'occasione per riportare al centro l'identità e la memoria della Perla del Tirreno

29 agosto, 2026
Tag
tropea
L’intervista

Da Giannuzzi a Parise Martirano, 130 anni di “Dante Alighieri” a Cosenza

Il presidente del comitato locale illustra le iniziative culturale in cantiere e quelle già realizzate per festeggiare l’anniversario della prestigiosa società letteraria
Salvatore Bruno
18 ottobre 2025
Ore 18:00
Da Giannuzzi a Parise Martirano, 130 anni di “Dante Alighieri” a Cosenza
Società

Tutto esaurito per l'avvio del Festival Leoncavallo

29 agosto 2026
Ore 09:26
Tutto esaurito per l'avvio del Festival Leoncavallo
Società

Nannini e Brunori Sas insieme per "Meraviglioso errore"

29 agosto 2026
Ore 09:21
Nannini e Brunori Sas insieme per \"Meraviglioso errore\"
Società

Bloccati gli stipendi dei medici cubani

29 agosto 2026
Ore 09:19
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Società

A Pizzo una summer school che unisce giovani e impresa

28 agosto 2026
Ore 13:12
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Società

praia a mare l edizione 2026 di miss lido

28 agosto 2026
Ore 10:50
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Società

Gioia, Zingaretti attacca il governo: «Un disastro»

28 agosto 2026
Ore 10:48
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Società

Al via il controesodo, weekend da bollino rosso

28 agosto 2026
Ore 09:03
Al via il controesodo, weekend da bollino rosso
Società

Da Firenze in Calabria per il cammino Coast to coast

28 agosto 2026
Ore 09:01
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Società

Palmi, bene confiscato diventa centro di inclusione

28 agosto 2026
Ore 05:04
Palmi, bene confiscato diventa centro di inclusione
Società

Premio Aragona, riconoscimento per l'editore Maduli

27 agosto 2026
Ore 12:14
Premio Aragona, riconoscimento per l'editore Maduli
Società

Soverato Sunset: la musica di Tatho in riva al mare

27 agosto 2026
Ore 12:11
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Società

Caldo estremo, il nuovo sistema di allerta targato LaC

27 agosto 2026
Ore 12:08
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Società

Premio Vela d'argento, tra identità e riscatto

27 agosto 2026
Ore 12:02
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Società

'Ndrangheta e potere:confronto a Reggio Cordova-Romeo

27 agosto 2026
Ore 12:00
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Società

Vacanze finite, al via il controesodo

27 agosto 2026
Ore 07:43
Vacanze finite, al via il controesodo
Società

Cetraro, torna il premio Vela d'argento

26 agosto 2026
Ore 11:44
Cetraro, torna il premio Vela d'argento
Società

Catanzaro, il dopo Jova tra elogi e censure

26 agosto 2026
Ore 11:42
Catanzaro, il dopo Jova tra elogi e censure
Società

Tutti a Belvedere Marittimo con le storie prelibate

25 agosto 2026
Ore 16:33
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Società

Brattirò accende le sue luci con l'arte di strada

25 agosto 2026
Ore 12:00
Brattirò accende le sue luci con l'arte di strada
Società

Festa a Condofuri per i 35 anni dei Sud Sound System

25 agosto 2026
Ore 12:00
Festa a Condofuri per i 35 anni dei Sud Sound System

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