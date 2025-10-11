Social
Temi del giorno
Home page>Video>Società>Una Diocesi per una citt...

24 ORE ALL NEWS

Video

Società
Una Diocesi per una città unita

Corigliano Rossano è città unica ormai dal 2018, ma la Diocesi resta divisa nel nome. Cresce il dibattito sulla necessità di riconoscere anche ecclesiasticamente la fusione dei due centri.

11 ottobre, 2025
Tag
Corigliano Rossano
Società

Ecofest, a Catanzaro un focus sulla blue Economy

11 ottobre 2025
Ore 11:01
Ecofest, a Catanzaro un focus sulla blue Economy
Società

Palmi, i 50 anni dell associazione amici della Musica

11 ottobre 2025
Ore 10:54
Palmi, i 50 anni dell associazione amici della Musica
Società

Anche in Calabria aumenta il prezzo della pasta

10 ottobre 2025
Ore 19:15
Anche in Calabria aumenta il prezzo della pasta
Società

L'amore per i gatti dell'associazione Amici Mici

10 ottobre 2025
Ore 19:14
L'amore per i gatti dell'associazione Amici Mici
Società

Lo scandalo del terminal bus di Vibo diventato deposito

10 ottobre 2025
Ore 18:03
Lo scandalo del terminal bus di Vibo diventato deposito
Società

Vibo, terremoto a scuola ma è solo un'esercitazione

10 ottobre 2025
Ore 12:43
Vibo, terremoto a scuola ma è solo un'esercitazione
Società

Un francobollo per il Codex rossanensis

10 ottobre 2025
Ore 12:37
Un francobollo per il Codex rossanensis
Società

Crotone, Pitagora d'oro ad Antonino De Santis

10 ottobre 2025
Ore 12:26
Crotone, Pitagora d'oro ad Antonino De Santis
Società

Presidio a Rossano per Gaza e Fullone

9 ottobre 2025
Ore 12:26
Presidio a Rossano per Gaza e Fullone
Società

Vibo, conto alla rovescia per l'apertura del teatro

9 ottobre 2025
Ore 12:24
Vibo, conto alla rovescia per l'apertura del teatro
Società

Catanzaro, presentata la terza Festa dei popoli

9 ottobre 2025
Ore 12:06
Catanzaro, presentata la terza Festa dei popoli
Società

Un assegno per i sogni dei bambini in ospedale

8 ottobre 2025
Ore 19:16
Un assegno per i sogni dei bambini in ospedale
Società

Placanica, la Diocesi ai mafiosi: «Convertitevi»

8 ottobre 2025
Ore 19:14
Placanica, la Diocesi ai mafiosi: «Convertitevi»
Società

Forno Libero fa tappa a Tropea

8 ottobre 2025
Ore 12:59
Forno Libero fa tappa a Tropea
Società

La carovana di Komen fa tappa a Lamezia

8 ottobre 2025
Ore 12:56
La carovana di Komen fa tappa a Lamezia
Società

A Reggio un master per la tutela dei diritti dei minori

8 ottobre 2025
Ore 12:53
A Reggio un master per la tutela dei diritti dei minori
Società

A Villa il ricordo della stagione delle stragi

8 ottobre 2025
Ore 12:40
A Villa il ricordo della stagione delle stragi
Società

Placanica, la Diocesi ai mafiosi: «Convertitevi»

7 ottobre 2025
Ore 18:01
Placanica, la Diocesi ai mafiosi: «Convertitevi»
Società

Giustizia e agricoltura, a Vibo un modello che funziona

7 ottobre 2025
Ore 17:58
Giustizia e agricoltura, a Vibo un modello che funziona
Società

Carmen Russo madrina della notte bianca di Soverato

6 ottobre 2025
Ore 17:48
Carmen Russo madrina della notte bianca di Soverato
Società

Studenti con disabilità senza assistenza

6 ottobre 2025
Ore 11:59
Studenti con disabilità senza assistenza
1
...

24 ORE ALL NEWS

Playlist

Le storie di LAC

Società

LaC Storie - La Madonnina del mare

LaC Storie - La Madonnina del mare

Arbëria News

Società

Ritorno a scuola con i colori dell'Arberia

Ritorno a scuola con i colori dell'Arberia

Ponte sullo Stretto

Video in evidenza

teaser video

teaser video

Arte

Cultura

Arte senza confini, ad Amantea la settima edizione

Arte senza confini, ad Amantea la settima edizione