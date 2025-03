Società

Unical, conferita laurea honoris causa a Santo Versace

Conferita all'Università della Calabria la laurea honoris causa in ingegneria gestionale a Santo Versace, imprenditore del celebre gruppo internazionale della moda. L'iniziativa promossa dall'ateneo di Arcavacata per offrire il giusto riconoscimento a un personaggio che per gli studenti può rappresentare un modello per capacità e competenze.