Società

Violenza di genere, terapia per uomini maltrattanti

La questura di Catanzaro e il Centro calabrese di solidarietà hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per la presa in carico e cura degli uomini maltrattanti. L'accordo si inserisce nell'ambito delle iniziative in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne