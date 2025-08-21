Social
Basket, al via la stagione 25-26 della Viola Reggio

È partita la stagione della Redel Reggio Calabria. Da ieri via alla preparazione, in attesa della presentazione ufficiale ai tifosi a settembre.

21 agosto, 2025
Tag
Basket · viola reggio
