Social
Temi del giorno
Home page>Video>Sport>Smile Cosenza, la nuova ...

24 ORE ALL NEWS

Video

Sport
Smile Cosenza, la nuova sfida in len Conference Cup

Pallanuoto, presentati a Cosenza gli imminenti impegni internazionali della squadra di pallanuoto femminile, unica formazione calabrese a prendere parte alla Len Conference
Cup

12 novembre, 2025
Tag
pallanuoto · pallanuoto cosenza · cosenza
Sport

Il Crotone a Salerno per ritrovare gioco e punti

Mister Emilio Longo, nonostante le tre sconfitte consecutive, è convinto che il suo Crotone sia in crescita alla vigilia della trasferta a Salerno

10 novembre 2025
Ore 11:31
Il Crotone a Salerno per ritrovare gioco e punti
Sport

Pirossigeno Cosenza, contro il Napoli pari e polemiche

10 novembre 2025
Ore 18:16
Pirossigeno Cosenza, contro il Napoli pari e polemiche
Sport

Reggina e Vibonese in Sicilia per reagire e rilanciarsi

8 novembre 2025
Ore 12:43
Reggina e Vibonese in Sicilia per reagire e rilanciarsi
Sport

Il Cosenza attende il Casarano per tornare a vincere

7 novembre 2025
Ore 17:52
Il Cosenza attende il Casarano per tornare a vincere
Sport

A Empoli nuovo esame di maturita per il Catanzaro

7 novembre 2025
Ore 17:47
A Empoli nuovo esame di maturita per il Catanzaro
Sport

Il Catanzaro cerca il poker in casa dell'Empoli

7 novembre 2025
Ore 12:42
Il Catanzaro cerca il poker in casa dell'Empoli
Sport

La Viola cerca il rilancio, il Rende conferme

6 novembre 2025
Ore 21:30
La Viola cerca il rilancio, il Rende conferme
Sport

Eccellenza, crollo Rossanese e crisi per i bizantini

6 novembre 2025
Ore 11:51
Eccellenza, crollo Rossanese e crisi per i bizantini
Sport

Il Catanzaro torna al lavoro guardando all'Empoli

5 novembre 2025
Ore 18:54
Il Catanzaro torna al lavoro guardando all'Empoli
Sport

La Pirossigeno Cosenza crolla in casa del Catania

5 novembre 2025
Ore 13:39
La Pirossigeno Cosenza crolla in casa del Catania
Sport

Pallanuoto, ancora una vittoria per la Smile Cosenza

4 novembre 2025
Ore 20:36
Pallanuoto, ancora una vittoria per la Smile Cosenza
Sport

Alpha Cisse fa volare il Catanzaro

4 novembre 2025
Ore 12:50
Alpha Cisse fa volare il Catanzaro
Sport

Il Catanzaro col Venezia vuole continuare a fare bene

1 novembre 2025
Ore 13:43
Il Catanzaro col Venezia vuole continuare a fare bene
Sport

Contro il Trapani per riprendere a convincere

1 novembre 2025
Ore 13:23
Contro il Trapani per riprendere a convincere
Sport

Cosenza, prima volta con l'Altamura

31 ottobre 2025
Ore 19:21
Cosenza, prima volta con l'Altamura
Sport

Basket in carrozzina, Reggio Bic pronta al campionato

31 ottobre 2025
Ore 13:25
Basket in carrozzina, Reggio Bic pronta al campionato
Sport

La Reggina ospita la capolista, occasione per la Vibonese

31 ottobre 2025
Ore 13:23
La Reggina ospita la capolista, occasione per la Vibonese
Sport

Cosenza Cooperativa del gol, Crotone Gomez dipendente

30 ottobre 2025
Ore 20:18
Cosenza Cooperativa del gol, Crotone Gomez dipendente
Sport

Al "Brillia" si torna a giocare dopo il restyling

29 ottobre 2025
Ore 19:52
Al \"Brillia\" si torna a giocare dopo il restyling
Sport

Mantova-Catanzaro, Aquile a caccia di punti

29 ottobre 2025
Ore 12:31
Mantova-Catanzaro, Aquile a caccia di punti
Sport

Cosenza, capitan D'Orazio guarda con fiducia al futuro

28 ottobre 2025
Ore 20:22
Cosenza, capitan D'Orazio guarda con fiducia al futuro
1
...

24 ORE ALL NEWS

Playlist

Le storie di LAC

Playlist - Le storie di LAC

L'artista calabrese Lisa Russo si racconta nella nuova puntata di LaC Storie

L'artista calabrese Lisa Russo\u00A0si racconta nella nuova puntata di\u00A0LaC Storie

Arbëria News

Società

Uno sportello linguistico a tutela dell'arbëreshë

Uno sportello linguistico a tutela dell'arbëreshë

Ponte sullo Stretto

Video in evidenza

teaser video

teaser video

Arte

Cultura

L'arte calabrese rivive a Rende con "Avvicina"

L'arte calabrese rivive a Rende con \"Avvicina\"