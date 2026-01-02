Social
Serie C, aperto oggi il mercato invernale

In Serie C Cosenza e Crotone si preparano a scendere in campo lunedì per la prima sfida del nuovo anno. Nel frattempo nuovi arrivi per i Lupi di Buscè, mentre i pitagorici salutano Berra.

2 gennaio, 2026
Sport

Dilettanti, l'Altomonte si prepara al girone di ritorno

2 gennaio 2026
Ore 12:41
Dilettanti, l'Altomonte si prepara al girone di ritorno
Sport

Serie D per la Reggina un 2025 ricco di rimpianti

1 gennaio 2026
Ore 16:10
Serie D per la Reggina un 2025 ricco di rimpianti
Sport

Eccellenza il 2025 si chiude nel segno del Trebisacce

1 gennaio 2026
Ore 16:06
Eccellenza il 2025 si chiude nel segno del Trebisacce
Sport

Serie B, il Catanzaro chiude il 2025 col botto

31 dicembre 2025
Ore 12:42
Serie B, il Catanzaro chiude il 2025 col botto
Sport

Festa Fipav, i campioni del mondo ad agosto a Reggio

30 dicembre 2025
Ore 12:36
Festa Fipav, i campioni del mondo ad agosto a Reggio
Sport

Cosenza, bilancio positivo al giro di boa

30 dicembre 2025
Ore 12:32
Cosenza, bilancio positivo al giro di boa
Sport

Reggio, presentato al Palacalafiore il trofeo BIC

29 dicembre 2025
Ore 20:00
Reggio, presentato al Palacalafiore il trofeo BIC
Sport

La Viola Reggio archivia il 2025 con una vittoria

29 dicembre 2025
Ore 13:17
La Viola Reggio archivia il 2025 con una vittoria
Sport

Reggina e Vibonese a due facce, Vigor Lamezia in lotta

27 dicembre 2025
Ore 11:59
Reggina e Vibonese a due facce, Vigor Lamezia in lotta
Sport

Catanzaro, tre punti col Cesena per continuare a volare

26 dicembre 2025
Ore 11:41
Catanzaro, tre punti col Cesena per continuare a volare
Sport

Serie C cosenza e Crotone preparano il loro 2026

26 dicembre 2025
Ore 11:31
Serie C cosenza e Crotone preparano il loro 2026
Sport

Il Catanzaro vola con lo sguardo già rivolto al Cesena

24 dicembre 2025
Ore 12:56
Il Catanzaro vola con lo sguardo già rivolto al Cesena
Sport

Cosenza tra infortuni e mercato invernale

23 dicembre 2025
Ore 19:37
Cosenza tra infortuni e mercato invernale
Sport

Catanzaro, il ds Polito chiede concentrazione e umiltà

23 dicembre 2025
Ore 12:29
Catanzaro, il ds Polito chiede concentrazione e umiltà
Sport

La Reggina conquista il derby contro il Sambiase

22 dicembre 2025
Ore 18:30
La Reggina conquista il derby contro il Sambiase
Sport

Nell'ultima d'andata di A2 elite sorride la futura

21 dicembre 2025
Ore 18:43
Nell'ultima d'andata di A2 elite sorride la futura
Sport

Milano Cortina 2026, la fiamma olimpica a Reggio Calabria

20 dicembre 2025
Ore 11:57
Milano Cortina 2026, la fiamma olimpica a Reggio Calabria
Sport

Crotone, Vrenna: «Andremo soli per la nostra strada»

20 dicembre 2025
Ore 11:05
Crotone, Vrenna: «Andremo soli per la nostra strada»
Sport

Serie D, cresce l'attesa per il derby Sambiase-Reggina

20 dicembre 2025
Ore 10:49
Serie D, cresce l'attesa per il derby Sambiase-Reggina
Sport

Per il Cosenza l'ultima sfida dell'anno

19 dicembre 2025
Ore 13:48
Per il Cosenza l'ultima sfida dell'anno

