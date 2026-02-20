Social
A Reggio un premio alla Calabria Paralimpica

Questo pomeriggio nel corso di una breve cerimonia al Polo Culturale di Palazzo Campanella a Reggio Calabria, il presidente del Consiglio regionale Salvatore Cirillo ha premiato gli atleti paralimpici della nostra regione che hanno portato lustro alla Calabria con le loro prestazioni e le loro medaglie.

