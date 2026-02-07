Social
Temi del giorno
Home page>Video>Sport>Serie D in campo per il ...

24 ORE ALL NEWS

Video

Sport

Serie D in campo per il 23esimo turno: Reggina a Ragusa

Domani in campo le calabresi del girone I di Serie D. Reggina in trasferta a Ragusa, Sambiase a Savoia mentre Vigor e Vibonese cercano punti per la tranquillità tra le mura amiche.

7 febbraio, 2026
Sport

Tonno Callipo Volley, doppia corsa verso l'alto

7 febbraio 2026
Ore 12:47
Tonno Callipo Volley, doppia corsa verso l'alto
Sport

Il Catanzaro alla prova Reggiana, serve la vittoria

6 febbraio 2026
Ore 20:33
Il Catanzaro alla prova Reggiana, serve la vittoria
Sport

Lupi a caccia di punti play-off

6 febbraio 2026
Ore 13:31
Lupi a caccia di punti play-off
Sport

Il Crotone mette nel mirino l' Atalanta under 23

6 febbraio 2026
Ore 13:27
Il Crotone mette nel mirino l' Atalanta under 23
Sport

Crotone e Cosenza preparano il venticinquesimo turno

5 febbraio 2026
Ore 12:44
Crotone e Cosenza preparano il venticinquesimo turno
Sport

Per il Catanzaro un mercato da rivedere

4 febbraio 2026
Ore 20:01
Per il Catanzaro un mercato da rivedere
Sport

Serie D: la Reggina rallenta, la Vibonese cade ancora

4 febbraio 2026
Ore 12:47
Serie D: la Reggina rallenta, la Vibonese cade ancora
Sport

Calciomercato 2026, chiusa la finestra invernale

3 febbraio 2026
Ore 20:49
Calciomercato 2026, chiusa la finestra invernale
Sport

Serie D, la Vigor conquista il derby di Lamezia

3 febbraio 2026
Ore 20:36
Serie D, la Vigor conquista il derby di Lamezia
Sport

Calciomercato, il dg del Crotone Vrenna ai microfoni di LaC

3 febbraio 2026
Ore 07:08
Calciomercato, il dg del Crotone Vrenna ai microfoni di LaC
Sport

Il ds dell'Avellino ai microfoni del network LaC

2 febbraio 2026
Ore 18:15
Il ds dell'Avellino ai microfoni del network LaC
Sport

Calciomercato, intervista al vicepresidente di Adise Rocco Galasso

2 febbraio 2026
Ore 17:11
Calciomercato, intervista al vicepresidente di Adise Rocco Galasso
Sport

Boxe popolare, l'irresistibile ascesa di Maria Laura

1 febbraio 2026
Ore 10:41
Boxe popolare, l'irresistibile ascesa di Maria Laura
Sport

Catanzaro, a Bolzano tra sfida al Sudtirol e mercato

30 gennaio 2026
Ore 18:59
Catanzaro, a Bolzano tra sfida al Sudtirol e mercato
Sport

Serie D, la Reggina vuole continuare a stupire

30 gennaio 2026
Ore 18:58
Serie D, la Reggina vuole continuare a stupire
Sport

Weekend di fuoco in Serie D: c'è il derby lametino

30 gennaio 2026
Ore 13:11
Weekend di fuoco in Serie D: c'è il derby lametino
Sport

Serie C, Cosenza e Crotone verso il 24esimo turno

29 gennaio 2026
Ore 20:24
Serie C, Cosenza e Crotone verso il 24esimo turno
Sport

Continua l'Africa Eco Race 2026 del calabrese Palmer

29 gennaio 2026
Ore 14:27
Continua l'Africa Eco Race 2026 del calabrese Palmer
Sport

Calciomercato manovre in casa Catanzaro

28 gennaio 2026
Ore 21:18
Calciomercato manovre in casa Catanzaro
Sport

Eccellenza, continua la corsa in vetta del Praiatortora

28 gennaio 2026
Ore 12:03
Eccellenza, continua la corsa in vetta del Praiatortora
Sport

Catanzaro, ecco Esteves: video esclusivo del suo arrivo a Lamezia

28 gennaio 2026
Ore 10:19
Catanzaro, ecco Esteves: video esclusivo del suo arrivo a Lamezia

24 ORE ALL NEWS

Playlist

Le storie di LAC

Cultura

T'appatumi protagonista di LaC Storie

T'appatumi protagonista di LaC Storie

Arbëria News

Società

Uno sportello linguistico a tutela dell'arbëreshë

Uno sportello linguistico a tutela dell'arbëreshë

Ponte sullo Stretto

Video in evidenza

teaser video

teaser video

Arte

Cultura

A Reggio in mostra artisti e poeti del terzo millennio

A Reggio in mostra artisti e poeti del terzo millennio