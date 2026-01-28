Catanzaro, ecco Esteves: video esclusivo del suo arrivo a Lamezia

Sport

Gonçalo Esteves è atterrato questa mattina intorno alle 10.30 all’aeroporto di Lamezia Terme, pronto a iniziare la sua avventura con il Catanzaro. Il giovane terzino portoghese , intercettato dalle telecamere del nostro network, non ha rilasciato dichiarazioni al suo arrivo, ma è stato accolto da alcuni dirigenti giallorossi e dal suo staff. Subito dopo, Esteves si è diretto a Catanzaro, dove effettuerà le visite mediche e si aggregherà al gruppo di mister Aquilani.