Lupi a caccia di punti play-off

Dopo la vittoria in casa contro la Casertana, i Lupi di Antonio Buscè affronteranno in trasferta domani il Giugliano per ritrovare la continuità perduta.

6 febbraio, 2026
Tag
cosenza · serie c · cosenza calcio
