Social
Temi del giorno
Home page>Video>Sport>Serie D, la Reggina vuol...

24 ORE ALL NEWS

Video

Sport

Serie D, la Reggina vuole continuare a stupire

In serie D la Reggina è attesa domenica dallo scontro diretto in casa contro il Savoia. Gli amaranto inseguono il decimo successo consecutivo. 

30 gennaio, 2026
Tag
Serie D · reggina
Sport

Serie C, Cosenza e Crotone verso il 24esimo turno

29 gennaio 2026
Ore 20:24
Serie C, Cosenza e Crotone verso il 24esimo turno
Sport

Catanzaro, a Bolzano tra sfida al Sudtirol e mercato

30 gennaio 2026
Ore 18:59
Catanzaro, a Bolzano tra sfida al Sudtirol e mercato
Sport

Weekend di fuoco in Serie D: c'è il derby lametino

30 gennaio 2026
Ore 13:11
Weekend di fuoco in Serie D: c'è il derby lametino
Sport

Continua l'Africa Eco Race 2026 del calabrese Palmer

29 gennaio 2026
Ore 14:27
Continua l'Africa Eco Race 2026 del calabrese Palmer
Sport

Calciomercato manovre in casa Catanzaro

28 gennaio 2026
Ore 21:18
Calciomercato manovre in casa Catanzaro
Sport

Eccellenza, continua la corsa in vetta del Praiatortora

28 gennaio 2026
Ore 12:03
Eccellenza, continua la corsa in vetta del Praiatortora
Sport

Catanzaro, ecco Esteves: video esclusivo del suo arrivo a Lamezia

28 gennaio 2026
Ore 10:19
Catanzaro, ecco Esteves: video esclusivo del suo arrivo a Lamezia
Sport

La Reggina suona la nona sinfonia. Bene la Vibonese

27 gennaio 2026
Ore 18:15
La Reggina suona la nona sinfonia. Bene la Vibonese
Sport

Africa race 2026 iniziata l'avventura di Palmer

27 gennaio 2026
Ore 11:50
Africa race 2026 iniziata l'avventura di Palmer
Sport

Serie B, il Catanzaro riceve la Sampdoria al Ceravolo

24 gennaio 2026
Ore 12:58
Serie B, il Catanzaro riceve la Sampdoria al Ceravolo
Sport

Serie C, per il Cosenza c'è l'esame Catania

24 gennaio 2026
Ore 12:57
Serie C, per il Cosenza c'è l'esame Catania
Sport

A Locri gli Special olympics tra sport e inclusione

24 gennaio 2026
Ore 12:54
A Locri gli Special olympics tra sport e inclusione
Sport

Verso Crotone-Potenza, Longo chiede continuità

23 gennaio 2026
Ore 19:04
Verso Crotone-Potenza, Longo chiede continuità
Sport

Dilettanti, Franza suona la carica dell'Altomonte

23 gennaio 2026
Ore 13:17
Dilettanti, Franza suona la carica dell'Altomonte
Sport

Reggina alla prova del nove, derby Vibonese-Sambiase

23 gennaio 2026
Ore 13:07
Reggina alla prova del nove, derby Vibonese-Sambiase
Sport

Vibonese, si lavora per la riorganizzazione del club

22 gennaio 2026
Ore 19:36
Vibonese, si lavora per la riorganizzazione del club
Sport

Serie C, Cosenza e Crotone verso il 23esimo turno

22 gennaio 2026
Ore 12:46
Serie C, Cosenza e Crotone verso il 23esimo turno
Sport

Il Catanzaro prova a ripartire dalla Samp

21 gennaio 2026
Ore 20:48
Il Catanzaro prova a ripartire dalla Samp
Sport

Il Praiatortora espugna Trebisacce e mette la freccia

21 gennaio 2026
Ore 13:21
Il Praiatortora espugna Trebisacce e mette la freccia
Sport

Vibonese, Cammarata consegna il titolo al Comune

20 gennaio 2026
Ore 17:53
Vibonese, Cammarata consegna il titolo al Comune
Sport

La Reggina travolge la Vibonese e avvicina la vetta

19 gennaio 2026
Ore 18:37
La Reggina travolge la Vibonese e avvicina la vetta

24 ORE ALL NEWS

Playlist

Le storie di LAC

Società

Rocco Crudo e la sua galleria d'arte a LaC Storie

Rocco Crudo e la sua galleria d'arte a LaC Storie

Arbëria News

Società

Uno sportello linguistico a tutela dell'arbëreshë

Uno sportello linguistico a tutela dell'arbëreshë

Ponte sullo Stretto

Video in evidenza

teaser video

teaser video

Arte

Cultura

A Reggio in mostra artisti e poeti del terzo millennio

A Reggio in mostra artisti e poeti del terzo millennio