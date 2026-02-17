Serie D, pari e patta nel derby dello Stretto

Bilancio in chiaroscuro nell'ultimo turno di Serie D per le squadre calabresi, che hanno collezionato due pareggi e due sconfitte. Finisce in parità il derby dello Stretto, mentre cade ancora la Vibonese.
Nel video realizzato dalla società del Praiatortora e commentato dal giornalista Emilio Lupis, tutta la magia del gol del portiere Ivan Piccioni: un rilancio da oltre 70 metri che sorprende la Reggioravagnese e regala alla squadra allenata da Salvatore Viscardi una vittoria pesantissima nella corsa al vertice.