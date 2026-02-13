San Valentino in campo per Cosenza e Crotone

In Serie C, Cosenza e Crotone si preparano a scendere in campo domani pomeriggio per la 27esima giornata. I lupi ospiteranno l'Audace Cerignola, impegno in trasferta invece per gli Squali sul campo del Picerno.
Nel video realizzato dalla società del Praiatortora e commentato dal giornalista Emilio Lupis, tutta la magia del gol del portiere Ivan Piccioni: un rilancio da oltre 70 metri che sorprende la Reggioravagnese e regala alla squadra allenata da Salvatore Viscardi una vittoria pesantissima nella corsa al vertice.