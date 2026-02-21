Fronte comune per contrastare la violenza agli arbitri
Dopo i recenti episodi di violenza ai danni dei direttori di gara sui campi dilettantistici calabresi, allenatori, arbitri e Lega calcio si sono incontrati per una iniziativa congiunta sul rispetto delle regole e sulle iniziative da adottare per isolare i facinorosi.
Nel video realizzato dalla società del Praiatortora e commentato dal giornalista Emilio Lupis, tutta la magia del gol del portiere Ivan Piccioni: un rilancio da oltre 70 metri che sorprende la Reggioravagnese e regala alla squadra allenata da Salvatore Viscardi una vittoria pesantissima nella corsa al vertice.