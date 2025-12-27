Social
Reggina e Vibonese a due facce, Vigor Lamezia in lotta

In attesa di ripartire dopo la sosta natalizia, ecco il bilancio delle quattro calabresi nella prima parte di stagione del girone I di Serie D.

27 dicembre, 2025
serie d
