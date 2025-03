Sport

Catanzaro e Cosenza tornano ad allenarsi dopo la sosta

Calcio di Serie B. In vista della 31esima giornata del campionato di Serie B, Catanzaro e Cosenza sono tornate ad allenarsi dopo la sosta per le Nazionali. I giallorossi per preparare la trasferta di Modena, mentre i rossoblù sabato ospiteranno il Pisa di Pippo Inzaghi