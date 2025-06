Sport

Catanzaro, niente riscatto per Quagliata

Il Catanzaro non riscatterà Quagliata dalla Cremonese: troppo alta la clausola da un milione di euro. Intanto, fissato l’esordio ufficiale della nuova stagione: il 17 agosto in Coppa Italia. E a Cosenza, la società di Guarascio lavora per perfezionare l’iscrizione in Serie C