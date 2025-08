Sport

Promozione, il Kratos Bisignano accende i motori

Il Kratos Bisignano si prepara a esordire in Promozione nella stagione 2025/2026, dopo la vittoria del girone A di Prima Categoria. La squadra gialloblù, rinnovata e giovane, scenderà in campo per la Coppa Italia il 31 agosto, con il Castrovillari come primo avversario.