Sport

Crotone, piscina olimpionica comunale verso riapertura

Il mondo del nuoto e della pallanuoto di Crotone ha incontrato l’assessore comunale allo Sport Luca Bossi per discutere della riapertura della piscina olimpionica comunale, chiusa ormai da tempo. L’amministrazione sta programmando gli interventi necessari per consentire ad associazioni e società sportive di utilizzarla per lo svolgimento di competizioni di interesse nazionale, in attesa dei bandi per la gestione di tutti gli impianti sportivi della città