Sport

Catanzaro, Cosenza e Crotone tra mercato e ritiri

Movimenti in corso per le squadre calabresi di Serie B e C. Il Catanzaro ufficializza il portiere Marietta e punta su giovani profili. Il Cosenza esonera il direttore sportivo Delvecchio dopo l'addio al tecnico Alvini. Il Crotone, invece, ha definito il programma del ritiro estivo.