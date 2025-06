La DB Rossoblù di Luzzi si appresta a vivere una stagione storica. Fresca vincitrice della finalissima dei playoff di Promozione, la squadra ha conquistato un meritato posto nel campionato di Eccellenza, un traguardo che ripaga anni di impegno. Questo momento di trionfo è accompagnato anche da importanti cambiamenti, che disegnano già le linee del prossimo futuro rossoblù.

Dopo l’addio con mister Gigi Carnevale, artefice principale di questa promozione storica, è caccia aperta alla sua eredità. Con la conferma del direttore sportivo Davide Provenzano, si apre ora la fase cruciale della scelta del nuovo tecnico. Provenzano è già al lavoro per individuare il profilo giusto, un allenatore capace di alimentare le nuove ambizioni di grandezza che caratterizzano questo momento storico per la DB Rossoblù. L'obiettivo è chiaro: non solo mantenere la categoria, ma gettare le basi per un futuro da protagonista anche in Eccellenza.

Sembra ormai tramontata l'ipotesi di vedere Claudio Morelli sulla panchina rossoblù, un nome che era circolato con insistenza nelle scorse settimane. Diverse indiscrezioni, invece, riportano un "quasi fatto" con mister Rosario Salerno. Questo nome, se confermato, rappresenterebbe un vero e proprio colpo per la DB Rossoblù. Salerno è infatti fresco di rinuncia alla panchina biancoverde della Vigor Lamezia, squadra che ha saputo traghettare fino alla Serie D.

L'eventuale arrivo di mister Salerno denoterebbe una chiara ambizione da parte della società di Luzzi. Rosario Salerno è un tecnico abituato ai campionati vincenti, con un curriculum che parla chiaro in termini di risultati e capacità di costruire squadre competitive.