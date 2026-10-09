Social
Temi del giorno
Home page>Video>Sport>Grand Tour delle Calabri...

24 ORE ALL NEWS

Video

Sport

Grand Tour delle Calabrie, quattro giorni di emozioni

Si è chiusa la 20ª edizione del Grand Tour delle Calabrie, finale del Circuito Tricolore ASI. Dalla Sila a Tropea, passando per la rievocazione della Coppa Sila sulla Strada delle Vette

9 ottobre, 2026
Sport

Catanzaro, test con la Vibonese aspettando il Mantova

29 settembre 2026
Ore 17:44
Catanzaro, test con la Vibonese aspettando il Mantova
Sport

Crotone, allo Scida arriva il Cerignola

9 ottobre 2026
Ore 12:27
Crotone, allo Scida arriva il Cerignola
Sport

Serie D, Reggina eliminata dalla Coppa Italia

8 ottobre 2026
Ore 19:00
Serie D, Reggina eliminata dalla Coppa Italia
Sport

Coppa Italia: Trebisacce ai quarti, Corigliano ko

8 ottobre 2026
Ore 19:00
Coppa Italia: Trebisacce ai quarti, Corigliano ko
Sport

Cosenza Calcio, il peggior avvio di sempre

8 ottobre 2026
Ore 12:00
Cosenza Calcio, il peggior avvio di sempre
Sport

Catanzaro, ultima chiamata per Gorgone

7 ottobre 2026
Ore 19:00
Catanzaro, ultima chiamata per Gorgone
Sport

Serie D, Reggina in campo oggi per la Coppa Italia

7 ottobre 2026
Ore 12:43
Serie D, Reggina in campo oggi per la Coppa Italia
Sport

Vibonese, avvio da sogno: ora la Reggina al Granillo

6 ottobre 2026
Ore 12:19
Vibonese, avvio da sogno: ora la Reggina al Granillo
Sport

Serie C, KO per Cosenza e Crotone

5 ottobre 2026
Ore 18:18
Serie C, KO per Cosenza e Crotone
Sport

Basket B nazionale, la Viola vuole ripartire dai tifosi

3 ottobre 2026
Ore 12:34
Basket B nazionale, la Viola vuole ripartire dai tifosi
Sport

Serie D, la Reggina viaggia col vento in poppa

2 ottobre 2026
Ore 11:52
Serie D, la Reggina viaggia col vento in poppa
Sport

Catanzaro, segnali positivi dal test con la Vibonese

1 ottobre 2026
Ore 17:34
Catanzaro, segnali positivi dal test con la Vibonese
Sport

Promozione, Pino Donato Taverna ko con il Cassano

1 ottobre 2026
Ore 12:00
Promozione, Pino Donato Taverna ko con il Cassano
Sport

Corigliano Rossano, due eventi sul mare

30 settembre 2026
Ore 12:00
Corigliano Rossano, due eventi sul mare
Sport

Cosenza, torna il Gran Tour delle Calabrie

30 settembre 2026
Ore 12:00
Cosenza, torna il Gran Tour delle Calabrie
Sport

Serie D, girone I: Calabria protagonista

29 settembre 2026
Ore 12:00
Serie D, girone I: Calabria protagonista
Sport

Serie D, quinta vittoria consecutiva per la Reggina

28 settembre 2026
Ore 19:00
Serie D, quinta vittoria consecutiva per la Reggina
Sport

Cosenza a Bari per sfatare il tabu

26 settembre 2026
Ore 12:00
Cosenza a Bari per sfatare il tabu
Sport

In serie D Reggina-Igea e il derby di Lamezia

26 settembre 2026
Ore 12:00
In serie D Reggina-Igea e il derby di Lamezia
Sport

Corigliano Marca: Simone Forconi vola a suon di gol

25 settembre 2026
Ore 12:01
Corigliano Marca: Simone Forconi vola a suon di gol
Sport

Reggina, difesa da record: 5 partite e 0 gol subiti

24 settembre 2026
Ore 19:00
Reggina, difesa da record: 5 partite e 0 gol subiti

24 ORE ALL NEWS

Playlist

Le storie di LAC

Cultura

La Carcara di Caria su LaC Storie

La Carcara di Caria su LaC Storie

Arbëria News

Playlist - Arberia news

Caraffa, la lingua arbereshe sale in cattedra

Caraffa, la lingua arbereshe sale in cattedra

Ponte sullo Stretto

Video in evidenza

teaser video

teaser video

Arte

Cultura

Pittura, Rombiolo torna a emozionarti

Pittura, Rombiolo torna a emozionarti