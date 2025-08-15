Social
Temi del giorno
Home page>Video>Sport>La Rossanese alza il sip...

24 ORE ALL NEWS

Video

Sport
La Rossanese alza il sipario sulla nuova stagione

La Rossanese si prepara al prossimo campionato di Eccellenza. Guidata in panchina da Luca Aloisi e presieduta da Fabio Abruzzese, la formazione bizantina è pronta a recitare un ruolo da protagonista nella corsa ai posti di alta classifica. 

15 agosto, 2025
Tag
rossanese · eccellenza calabria · Dilettanti Calabria
Sport

Calcio a 5, ufficiale la sesta Coppa della divisione

12 agosto 2025
Ore 12:34
Calcio a 5, ufficiale la sesta Coppa della divisione
Sport

Coppa Italia, il Catanzaro sfida il Sassuolo

14 agosto 2025
Ore 11:45
Coppa Italia, il Catanzaro sfida il Sassuolo
Sport

Il Cassano Sybaris riparte in attesa dello stadio

13 agosto 2025
Ore 12:52
Il Cassano Sybaris riparte in attesa dello stadio
Sport

Anche senza piscina il nuoto crotonese si fa master

11 agosto 2025
Ore 12:50
Anche senza piscina il nuoto crotonese si fa master
Sport

Promozione, lo Scalea riparte con entusiasmo

10 agosto 2025
Ore 11:17
Promozione, lo Scalea riparte con entusiasmo
Sport

Pisa e Cagliari campioni d'Italia nel Beach soccer

10 agosto 2025
Ore 11:16
Pisa e Cagliari campioni d'Italia nel Beach soccer
Sport

Il Praiatortora riparte da Salvatore Viscardi

9 agosto 2025
Ore 12:27
Il Praiatortora riparte da Salvatore Viscardi
Sport

Cosenza, il calciomercato non è ancora decollato

8 agosto 2025
Ore 12:35
Cosenza, il calciomercato non è ancora decollato
Sport

L'Altomonte scalda i motori, preparazione atletica al via

7 agosto 2025
Ore 12:32
L'Altomonte scalda i motori, preparazione atletica al via
Sport

Serie C, per il Crotone ancora giovani innesti

7 agosto 2025
Ore 12:31
Serie C, per il Crotone ancora giovani innesti
Sport

Dilettanti, al via la preparazione dell'Acri

6 agosto 2025
Ore 12:47
Dilettanti, al via la preparazione dell'Acri
Sport

Serie B, il mercato si complica per il Catanzaro

6 agosto 2025
Ore 12:46
Serie B, il mercato si complica per il Catanzaro
Sport

Dilettanti, al via la preparazione dell'Acri

5 agosto 2025
Ore 19:59
Dilettanti, al via la preparazione dell'Acri
Sport

Volley, il cammino della Tonno Callipo in serie B

5 agosto 2025
Ore 12:41
Volley, il cammino della Tonno Callipo in serie B
Sport

Traversata dello Stretto, trionfano le Fiamme oro

4 agosto 2025
Ore 12:52
Traversata dello Stretto, trionfano le Fiamme oro
Sport

Promozione, il Kratos Bisignano accende i motori

3 agosto 2025
Ore 17:10
Promozione, il Kratos Bisignano accende i motori
Sport

Il Città di Acri C5 riparte per la nuova stagione

2 agosto 2025
Ore 13:31
Il Città di Acri C5 riparte per la nuova stagione
Sport

Primi test precampionato per il Crotone di Longo

1 agosto 2025
Ore 19:11
Primi test precampionato per il Crotone di Longo
Sport

Cosenza, Citrigno rivela le cifre dell offerta

31 luglio 2025
Ore 20:37
Cosenza, Citrigno rivela le cifre dell offerta
Sport

Boxe, sfida tra Calabria e Sicilia a Nocera Terinese

31 luglio 2025
Ore 20:36
Boxe, sfida tra Calabria e Sicilia a Nocera Terinese
Sport

Serie B 25-26, per il Catanzaro esordio con il Sudtirol

31 luglio 2025
Ore 12:36
Serie B 25-26, per il Catanzaro esordio con il Sudtirol
1
...

24 ORE ALL NEWS

Playlist

Le storie di LAC

Società

LaC Storie in terra Santa, tappa a Zippori e Cesarea Marittima

LaC Storie in terra Santa, tappa a Zippori e Cesarea Marittima

Arbëria News

Arbëria News

Arberia News - 05-08-2025

Arberia News - 05-08-2025

Ponte sullo Stretto

Video in evidenza

teaser video

teaser video

Arte

Cultura

A Vibo la mostra Art exchange America e Italy

A Vibo la mostra Art exchange America e Italy