Sport

L'Italia batte la Francia ma in Romania va la Spagna

Si chiude con una vittoria contro la Francia al Ceravolo di Catanzaro l'avventura dell’Italia Under 19 all'Elite Round di qualificazione per i prossimi Europei di categoria. Un 2-0 che però non qualifica i ragazzi di mister Bollini, in Romania ci andrà infatti la Spagna.