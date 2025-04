Sport

Obiettivo 3 punti per il Catanzaro con la Juve Stabia

Calcio. Domani si torna in campo in serie B. Il Catanzaro dovrà affrontare la Juve Stabia in trasferta nella sfida di mezzogiorno del primo maggio. Fare punti è fondamentale per scongiurare una crisi di fine stagione che potrebbe avere brutte conseguenze