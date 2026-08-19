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Serie B: il Catanzaro si prepara per la prima

L'inizio del campionato di Serie B è vicinissimo. Il Catanzaro si prepara all'esordio contro il Vicenza con una rosa non ancora al completo.

19 agosto, 2026
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serie b · catanzaro calcio
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Il copione si ripete, ad agosto Coppitelli chiede aiuti

9 agosto 2026
Ore 12:00
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Rinasce il calcio a Villa San Giovanni

16 agosto 2026
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Crotone-Cosenza, allo "Scida" è subito derby di coppa

15 agosto 2026
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14 agosto 2026
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14 agosto 2026
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13 agosto 2026
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12 agosto 2026
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12 agosto 2026
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11 agosto 2026
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10 agosto 2026
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10 agosto 2026
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9 agosto 2026
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Trebisacce, si riparte con fiducia

7 agosto 2026
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Catanzaro, Ruggero si presenta: "Qui senza esitare"

7 agosto 2026
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6 agosto 2026
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6 agosto 2026
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6 agosto 2026
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5 agosto 2026
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5 agosto 2026
Ore 19:00
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5 agosto 2026
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4 agosto 2026
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