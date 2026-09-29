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Serie D, girone I: Calabria protagonista

Calabria protagonista nella quinta giornata di Serie D. La Reggina cala il pokerissimo e resta a punteggio pieno, senza subire gol. Vincono anche Sambiase, Vibonese e Praiatortora

29 settembre, 2026
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calcio calabria · serie d
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18 settembre 2026
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Serie D, quinta vittoria consecutiva per la Reggina

28 settembre 2026
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26 settembre 2026
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26 settembre 2026
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25 settembre 2026
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24 settembre 2026
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Il Catanzaro a Mantova per rimettersi in pari

24 settembre 2026
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23 settembre 2026
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22 settembre 2026
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22 settembre 2026
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21 settembre 2026
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21 settembre 2026
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18 settembre 2026
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Davide Cassaro: passione senza tempo per la nuova sfida

18 settembre 2026
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17 settembre 2026
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15 settembre 2026
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12 settembre 2026
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11 settembre 2026
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11 settembre 2026
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Catanzaro, Gorgone: «Voglio una squadra di assatanati»

11 settembre 2026
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11 settembre 2026
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