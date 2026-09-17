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Serie D, la Reggina cala il poker e consolida la vetta

La Reggina non si ferma più e vola in testa alla classifica del Girone I di Serie D. Al Granillo gli amaranto travolgono l'Avola con un netto 4-0, centrando la terza vittoria consecutiva

17 settembre, 2026
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reggina calcio · calcio calabria
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Catanzaro, Gorgone: «Voglio una squadra di assatanati»

11 settembre 2026
Ore 19:00
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Il Catanzaro si sblocca, ora serve continuita

15 settembre 2026
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Dilettanti, al via domani il torneo di Eccellenza

12 settembre 2026
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11 settembre 2026
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11 settembre 2026
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Us Catanzaro, parte il nuovo piano di marketing

11 settembre 2026
Ore 11:08
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A Reggio le Next Gen Atp Finals di tennis

10 settembre 2026
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Coppa italia dilettanti, Trebisacce agli ottavi

10 settembre 2026
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Catanzaro, al Ceravolo per la svolta c'è la Carrarese

9 settembre 2026
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Basket: a Reggio il docufilm con Carlo Recalcati

9 settembre 2026
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8 settembre 2026
Ore 19:00
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Catanzaro, al Parco in migliaia per ritrovare slancio

8 settembre 2026
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Iemmello carica i tifosi: «Restiamo uniti»

8 settembre 2026
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7 settembre 2026
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7 settembre 2026
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5 settembre 2026
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4 settembre 2026
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3 settembre 2026
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2 settembre 2026
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Catanzaro, tutto pronto per il Premio Ceravolo

2 settembre 2026
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