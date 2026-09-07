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Reggina, Manita al Licata: l'era Lotito parte col botto

Pokerissimo d'esordio per la Reggina, che al Granillo travolge il Licata con un netto 5-0.

7 settembre, 2026
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reggina calcio · calcio calabria
Sport

Festa amaranto, la nuova reggina si presenta alla città

29 agosto 2026
Ore 10:54
Festa amaranto, la nuova reggina si presenta alla città
Sport

Il Cosenza a Catania per sbloccarsi

7 settembre 2026
Ore 12:12
Il Cosenza a Catania per sbloccarsi
Sport

Premio Ceravolo a Baldini: grande festa a Catanzaro

5 settembre 2026
Ore 09:38
Premio Ceravolo a Baldini: grande festa a Catanzaro
Sport

Catanzaro, a Bolzano per sbloccare la classifica

4 settembre 2026
Ore 18:25
Catanzaro, a Bolzano per sbloccare la classifica
Sport

La Silana torna in Promozione: obiettivo salvezza

3 settembre 2026
Ore 19:00
La Silana torna in Promozione: obiettivo salvezza
Sport

Il Consiglio di Stato: il Cosenza giocherà in casa

2 settembre 2026
Ore 18:30
Il Consiglio di Stato: il Cosenza giocherà in casa
Sport

Catanzaro, tutto pronto per il Premio Ceravolo

2 settembre 2026
Ore 10:59
Catanzaro, tutto pronto per il Premio Ceravolo
Sport

Coppa Italia, il Corigliano travolge la rossanese: 4 0

31 agosto 2026
Ore 12:16
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Sport

Catanzaro a Pisa per il riscatto dopo il ko di Vicenza

29 agosto 2026
Ore 10:11
Catanzaro a Pisa per il riscatto dopo il ko di Vicenza
Sport

Cosenza, esordio amaro allo Scida

28 agosto 2026
Ore 08:54
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Sport

A Reggio l'Italvolley maschile batte la Germania

27 agosto 2026
Ore 12:17
A Reggio l'Italvolley maschile batte la Germania
Sport

Cassano Sybaris, obbiettivo playoff

26 agosto 2026
Ore 15:48
Cassano Sybaris, obbiettivo playoff
Sport

Catanzaro, serve la svolta dopo la beffa di Vicenza

26 agosto 2026
Ore 11:41
Catanzaro, serve la svolta dopo la beffa di Vicenza
Sport

Volley, Azzurri iridati sfidano a Reggio la Germania

25 agosto 2026
Ore 12:00
Volley, Azzurri iridati sfidano a Reggio la Germania
Sport

Male la prima per il Catanzaro, a Vicenza una sconfitta

22 agosto 2026
Ore 11:45
Male la prima per il Catanzaro, a Vicenza una sconfitta
Sport

Corigliano, ambizioni e derby di coppa alle porte

21 agosto 2026
Ore 17:11
Corigliano, ambizioni e derby di coppa alle porte
Sport

Cosenza, Coppitelli: «Pronti per l'esordio»

21 agosto 2026
Ore 17:08
Cosenza, Coppitelli: «Pronti per l'esordio»
Sport

Serie B, il Catanzaro apre a Vicenza

21 agosto 2026
Ore 12:00
Serie B, il Catanzaro apre a Vicenza
Sport

Reggina, al via la seconda parte del ritiro

20 agosto 2026
Ore 12:31
Reggina, al via la seconda parte del ritiro
Sport

Serie B: il Catanzaro si prepara per la prima

19 agosto 2026
Ore 12:00
Serie B: il Catanzaro si prepara per la prima
Sport

Rinasce il calcio a Villa San Giovanni

16 agosto 2026
Ore 12:10
Rinasce il calcio a Villa San Giovanni

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