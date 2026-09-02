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Il Consiglio di Stato: il Cosenza giocherà in casa

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare del Cosenza Calcio contro il Comune: la formazione rossoblù &nbsp;potrà e dovrà giocare al San Vito Marulla.

2 settembre, 2026
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cosenza calcio
Sport

Festa amaranto, la nuova reggina si presenta alla città

29 agosto 2026
Ore 10:54
Festa amaranto, la nuova reggina si presenta alla città
Sport

Catanzaro, tutto pronto per il Premio Ceravolo

2 settembre 2026
Ore 10:59
Catanzaro, tutto pronto per il Premio Ceravolo
Sport

Coppa Italia, il Corigliano travolge la rossanese: 4 0

31 agosto 2026
Ore 12:16
Coppa Italia, il Corigliano travolge la rossanese: 4 0
Sport

Catanzaro a Pisa per il riscatto dopo il ko di Vicenza

29 agosto 2026
Ore 10:11
Catanzaro a Pisa per il riscatto dopo il ko di Vicenza
Sport

Cosenza, esordio amaro allo Scida

28 agosto 2026
Ore 08:54
Cosenza, esordio amaro allo Scida
Sport

A Reggio l'Italvolley maschile batte la Germania

27 agosto 2026
Ore 12:17
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Sport

Cassano Sybaris, obbiettivo playoff

26 agosto 2026
Ore 15:48
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Sport

Catanzaro, serve la svolta dopo la beffa di Vicenza

26 agosto 2026
Ore 11:41
Catanzaro, serve la svolta dopo la beffa di Vicenza
Sport

Volley, Azzurri iridati sfidano a Reggio la Germania

25 agosto 2026
Ore 12:00
Volley, Azzurri iridati sfidano a Reggio la Germania
Sport

Male la prima per il Catanzaro, a Vicenza una sconfitta

22 agosto 2026
Ore 11:45
Male la prima per il Catanzaro, a Vicenza una sconfitta
Sport

Corigliano, ambizioni e derby di coppa alle porte

21 agosto 2026
Ore 17:11
Corigliano, ambizioni e derby di coppa alle porte
Sport

Cosenza, Coppitelli: «Pronti per l'esordio»

21 agosto 2026
Ore 17:08
Cosenza, Coppitelli: «Pronti per l'esordio»
Sport

Serie B, il Catanzaro apre a Vicenza

21 agosto 2026
Ore 12:00
Serie B, il Catanzaro apre a Vicenza
Sport

Reggina, al via la seconda parte del ritiro

20 agosto 2026
Ore 12:31
Reggina, al via la seconda parte del ritiro
Sport

Serie B: il Catanzaro si prepara per la prima

19 agosto 2026
Ore 12:00
Serie B: il Catanzaro si prepara per la prima
Sport

Rinasce il calcio a Villa San Giovanni

16 agosto 2026
Ore 12:10
Rinasce il calcio a Villa San Giovanni
Sport

Crotone-Cosenza, allo "Scida" è subito derby di coppa

15 agosto 2026
Ore 12:00
Crotone-Cosenza, allo \"Scida\" è subito derby di coppa
Sport

Domani Catanzaro-Sudtirol, le parole del mister

14 agosto 2026
Ore 19:00
Domani Catanzaro-Sudtirol, le parole del mister
Sport

Corigliano, corsa e sudore per l' Eccellenza

14 agosto 2026
Ore 12:00
Corigliano, corsa e sudore per l' Eccellenza
Sport

Coppa Italia Dilettanti, si parte il 30 agosto

13 agosto 2026
Ore 12:00
Coppa Italia Dilettanti, si parte il 30 agosto
Sport

Cosenza, tra mercato e derby di Coppa a Crotone

12 agosto 2026
Ore 12:33
Cosenza, tra mercato e derby di Coppa a Crotone

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